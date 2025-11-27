RFV Il CNB di Calamai: "La Viola può vincere la Conference: ma da oggi servono i fatti"

Luca Calamai, nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato così dell'avvicinamento alla gara di questa sera di Conference League contro l'Aek Atene: "Faccio un discorso di carattere generale che parte da alcune critiche che mi sono state rivolte quando ho detto che considero la Fiorentina una serissima candidata alla vittoria in Conference. Mi viene detto "Come puoi pensare che questa squadra possa vincere la Conference?". Io però resto convintissimo che i viola, favoriti di questo torneo in estate, abbiano tutte le possibilità per alzare una coppa che a Firenze manca da un quarto di secolo. Certo, non l'ultima Fiorentina vista ma quella della passata stagione, quella immaginata per quest'anno e che ha un parco giocatori importantissimo. La Fiorentina potrebbe addirittura utilizzare il campionato per allenare la Coppa.

Non c'è un Chelsea, una squadra fuori portata. Questi però sono solo bei pensieri e belle parole. Già la sfida contro l'Aek dovrà infatti dimostrare con i fatti che la Fiorentina si sta riprendendo il suo abito più corretto e che i greci, formazione di medio bassa classifica, non ci deve preoccupare. Aspetto il responso del campo ma lo aspetto con ottimismo".