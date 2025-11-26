Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è "Garrisca al Vento"
Prosegue fino alle 21.30 il palinsesto in diretta di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli!
Alle 17 spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19 con il tandem Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti. Successivamente un'ora di approfondimento dei temi più caldi del calcio con Scanner a cura dell'avvocato Giulio Dini e Anna Dini cui seguiranno 60 minuti di one-man-show con Tommaso Loreto. Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", che approfondirà i temi di giornata della Fiorentina, in onda anche su RTV38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Il rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenzedi Lorenzo Di Benedetto
2 Il rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenze
Vanoli a Sky: "I giocatori importanti diventino trascinatori, ora non possiamo fare troppi esperimenti"
Angelo GiorgettiLa penitenza dell’umiltà e i lanci lunghi per Kean: perché l'egoismo del più forte è una risorsa (se Vanoli la gestirà bene). Fagioli deve giocare. La Conference è un intralcio, la priorità è salvare la pelle
Mario TeneraniCalmi, la salvezza sarà una maratona. Nell’intervallo è successo qualcosa… La Fiorentina ora pensa da provinciale. Mercato: Disasi o Acheampong per la difesa
Tommaso LoretoUn (altro) punto e un’altra sconfitta scongiurata, la cura Vanoli regala i primi frutti. Di questi tempi tocca accontentarsi
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
