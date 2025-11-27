Emergenza sulle fasce, la Fiorentina si affida ai giovani Kouadio e Fortini

Niccolò Fortini e Eddy Kouadio rappresentano pedine più che spendibili per l'attuale Fiorentina di Paolo Vanoli. Presente e futuro insomma e anzi, ora come ora, quantomai preziosi per l’immediato. Vista infatti la carenza di esterni, dovuta agli infortuni di Gosens e Dodo, saranno questi due ragazzi, insieme a Parisi, a dover trascinare la Fiorentina sulle fasce. Tra i due ovviamente quello fino ad oggi maggiormente protagonista, sottolinea il Corriere Fiorentino, è stato Fortini. Per lui sono già 10 le presenze, 7 in campionato e 3 in Conference, con la scelta fatta in estate di dire no anche ai 13 milioni offerti dalla Roma a poche ore dalla fine del mercato che si sta rivelando più che giusta.

Ora per la Fiorentina sarà importante rinnovargli il contratto che, scandendo nel 2027, non può lasciare sereni i viola. I contatti sono avviati, e le sensazioni positive. Kouadio invece, aggregato e lanciato in prima squadra da Stefano Pioli, è stato tra le sorprese del ritiro e delle primissime partite della stagione, salvo poi sparire dopo i 45’ giocati alla seconda giornata col Torino. È riapparso sabato, quando Vanoli non ha avuto remore a buttarlo dentro in un match delicato come quello con la Juventus, e oggi, al pari di Fortini, è seriamente candidato a partire dall’inizio