RFV Mareggini: "Mandragora da Nazionale. Pongracic peggio di De Gea sul gol di Kostic"

L'ex portiere viola, Gianmatteo Mareggini, che nel palmares conta due Coppa Italia e una Supercoppa italiana con la maglia viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso de "I tempi supplementari" parlando di Martinelli e Mandragora: "Troppi calcoli non vanno fatti, perché bisogna guadagnarlo il posto, perché è fatica e, se te lo guadagni, è piu difficile che te lo tolgono, se invece ti servono il posto su un piatto d'argento, se te lo tolgono è più difficile riprenderselo".

In questo momento vede meglio Nicolussi Caviglia o Fagioli a centrocampo?

"Io credo che le gerarchie vedeno prima Fagioli, l'esperienza e la qualità che ha dimostrato Fagioli gli danno più credenziali rispetto a Nicolussi Caviglia. Mandragora è sottoposto ad apprezzamenti e a critiche. Io mi ricordo che anni fa avevamo un capitano come Montolivo, ma non credo che Mandragora sia peggio di Montolivo".

Mandragora non finisce nemmeno nelle rotazioni della Nazionale a differenza di Montolivo, che ne pensa?

"E' una riflessione giusta, perché se guardiamo la sostanza, in gol Mandragora è molto superiore a Montolivo, che non segnava mai. Siccome parliamo di una Nazionale che ha bisogno, sarebbe da provare, dato che chi c'è non fa faville".

Come ti spieghi le mancate convocazioni della Nazionale per lui?

"Presi singolarmente, coloro che vanno in Nazionale, sono i migliori in Italia e hanno sulle spalle dell'esperienza e delle vittorie che Mandragora non ha".

Nelle reti di sabato ha più colpe De Gea o Di Gregorio?

"Molto più Di Gregorio, che ha tolto le braccie perché rinuncia alla possibilità di arrivare al pallone, quindi sicuramente dimostra un momento di difficoltà mentale. Vi posso dire che il Di Gregorio di Monza quel tiro l'avrebbe parata. De Gea non è esente da colpe, ma li l'errore lo fa Pongracic, perché va istintivamente sul pallone e quando parte il tiro si gira per evitare di prendere il pallone in faccia, questo porta il portiere a non vedere il pallone partire".

