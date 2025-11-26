RFV De Sinopoli: "Domani credo saremo 12mila tifosi. Giusto richiamare al dovere i big"

vedi letture

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso di "Palla al Centro". Ecco le sue parole: "Credo che arriveremo a 12mila, rimane lo standard della Conference degli ultimi anni, ormai ci siamo abituati. E' una partita che vale, la squadra è importante, meriterebbe un pochino più di seguito".

Cosa ne pensa sulle parole di Vanoli in conferenza?

"Sono professionisti che prendono tanti soldi, fanno mezza stagione e ne pretendono di più. E' chiaro che il concetto è quello cioè richiamare al dovere massimo i giocatori più importanti, che hanno un nome, che giocano nelle nazionali e qualcuno ambisce ad andare ai mondiali. Dodò e Gosens per esempio sono stati ripresi l'anno scorso nelle nazionali, quindi l'appuntamento a giugno c'è anche per loro".

Le sono piaciuti i primi passi di Vanoli?

"Dopo aver visto il nulla cosmico almeno io ho apprezzato questa prestazione, piano piano ne usciremo. La lotta salvezza funziona cosi, ti tocca guardare anche le altre squadre in fondo alla classifica".

Ascolta il podcast per l'intervista completa