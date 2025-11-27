FirenzeViola Fiorentina-AEK, totoformazione: Comuzzo torna titolare. In mezzo Ndour e Nicolussi

La Fiorentina si appresta oggi ad affrontare il quarto turno del girone di Conference League, competizione in cui i viola hanno collezionato fino ad oggi 6 punti e in cui sono reduci da una sconfitta, quella arrivata nel finale in trasferta sul campo del Mainz. La squadra di Paolo Vanoli, all'esordio come allenatore in una competizione europea, affronterà alle ore 21:00 allo Stadio Artemio Franchi l'Aek Atene. Per il match è previsto un ampio turnover da parte del tecnico viola, che in porta però si affiderà come già annunciato in conferenza stampa alla certezza rappresentata da David De Gea e non al giovane Martinelli. In difesa invece sono aperti diversi ballottaggi, con l'unico certo del posto che dovrebbe essere Comuzzo, da capire se il classe 2005 giocherà però come braccetto di destra con Pablo Mari al centro, oppure occuperà lui la posizione centrale con a quel punto sulla destra Pongracic. A sinistra invece il dubbio è tra Viti e Ranieri. Dubbi anche sulle fasce, dove in tre calciatori si giocano le due maglie da titolare. I favoriti sembrano essere Parisi e Fortini, ma non è da escludere anche l'ipotesi Kouadio largo a destra. A centrocampo invece tornerà in cabina di regia Nicolussi Caviglia dopo la panchina contro la Juventus, al suo fianco agiranno Ndour e uno tra Mandragora e Fazzini. Davanti sembra ormai certo il due offensivo composto da Dzeko e Gudmundsson.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per la sfida contro l'Aek, secondo i principali quotidiani:

Il Corriere dello Sport (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Pablo Mari, Ranieri, Fortini, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Parisi, Gudmundsson, Dzeko.

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Viti, Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi, Gudmundsson, Dzeko.

Tuttosport (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Pablo Mari, Ranieri, Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi, Gudmundsson, Dzeko.

Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Pablo Mari, Ranieri, Kouadio, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Fortini, Gudmundsson, Dzeko.

La Nazione (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Pablo Mari, Ranieri, Fortini, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Parisi, Gudmundsson, Dzeko.

La Repubblica (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Viti, Kouadio, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Fortini, Gudmundsson, Dzeko.

FirenzeViola.it (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Pablo Mari, Ranieri, Fortini, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Parisi, Gudmundsson, Dzeko.