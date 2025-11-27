RFV Cristiano Bacci: "AEK pericoloso in velocità. Occhio a Zini. Ai viola servirà gamba sulle fasce"

Cristiano Bacci, attuale allenatore del Tondela ed ex vice allenatore del PAOK Salonicco, nonché tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di

Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra?". Queste le sue parole in apertura soprattutto sulla sfida di stasera tra la Fiorentina e l'AEK Atene: "Quella greca è una squadra scomoda, il loro allenatore è molto pragmatico, si basa molto sugli avversari e cerca di non fargli giocare bene. Hanno giocatori veloci davanti, e questa è una situazione da tenere d'occhio per i viola. Ovvio poi non hanno il fattore casa che in Grecia è determinante. Io ad inizio stagione li ho affrontati quando allenavo il Panserraikos, li avevano già diverse gare sulle gambe avendo fatto i preliminari e a prescindere dalla differenza di qualità che c'era avevano proprio un'altra condizione. Sono come detto una squadra pragmatica che ha giocatori di esperienza che hanno già fatto la Champions League e che sono abituati a certe competizioni".

Che tipo di giocatore è Zini, attaccante proprio dell'AEK?: "Il periodo negativo dell'AEK è coinciso con il suo infortunio, è un giocatore molto mobile che attacca la profondità muovendo la linea, per questo vi dico che sono pericolosi, anche con gli esterni che sono veloci. Un altro aspetto in cui sono forti sono le palle inattive, li a fare la differenza sono i due centrali esperti che salgono a saltare. Ovvio poi che non si parla del Real Madrid".

Quali sono i punti deboli dei greci che la Fiorentina potrebbe sfruttare?: "I punti deboli sono le transizioni difensive, quando si sbilanciano e coinvolgono i terzini lasciano campo e non sono molto organizzati, con i due centrali che sono lenti. Dal punto di vista tattico mi aspetto una gara con l'AEK abbastanza chiusa che proverà a ripartire, per questo la Fiorentina avrà bisogno sulle corsie esterne di gente con gamba e rapidità".

