Riparte il palinsesto di Radio FirenzeViola: in diretta dalle 7!
Riprendono oggi alle ore 7 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Si parte come al solito con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” con Andrea Giannattasio. A seguire un’ora di “C’è Polemica”, condotto da Dario Baldi. Dalle 10 alle 12 spazio poi a “Chi si compra?” con la coppia Benvenuti-Lazzerini mentre dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.
Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Calamai-Loreto mentre dalle 16 alle 17 toccherà ad Alessandro Di Nardo dare vita assieme a Niccolò Santi ai "Tempi supplementari". Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19 con il tandem Galassi e Prizio. Successivamente andrà in scena una terza ora di "Garrisca al Vento", stavolta però diretta da Chiara Andrea Bevilacqua che con un ampio pre partita si avvicinerà a "Se fosse sempre domenica" la trasmissione che vi tiene compagnia durante i match nazionali ed europei dei viola e che inizierà alle ore 20. Stavolta sarà il turno di Fiorentina-Aek Atene (match valido per il quarto turno della fase a girone unico di Conference League) in studio oltre a Chiara ci sarà anche Lorenzo Di Benedetto. La radiocronaca della gara invece sarà affidata direttamente dal Franchi a Andrea Giannattasio.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
