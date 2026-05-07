Il CNB di Calamai: "De Gea a vita, bella notizia: ma come capitano vorrei Fagioli o Gosens"

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Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina: "Sapere che De Gea è intenzionato a restare a Firenze è una buona notizia, stiamo parlando comunque di un fuoriclasse. Trovo anche lineare il percorso che immagina il club di fare un altro anno con De Gea per poi lasciarlo a fare un'altra stagione con Martinelli. De Gea è un fenomeno ma in prospettiva futura non lo immagino più come capitano.

Non perché non abbia lo status ma perché vorrei un capitano dentro al campo e più loquace nel dialogare con i compagni e con l'arbitro. Aspettando di sapere come sarà la rosa della Fiorentina il prossimo anno in questo ruolo immagino Fagioli o Gosens, ma chissà magari Paratici ci regalerà un fuoriclasse, un leader in grado di assumere sin da subito questo ruolo"