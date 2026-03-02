Fiorentina con i soliti noti, La Nazione: "Turno apparecchiato. La difesa resta il problema"

La Nazione, nelle sue pagine sportive, si avvicina a Udinese-Fiorentina di questa sera ripartendo dal risultato delle dirette concorrenti per la salvezza. Tranne il Torino, tutte le altre hanno perso e ciò significa che i viola sono padroni del proprio destino. Non è un vantaggio da poco in una stagione come questa, la Fiorentina ha un turno e una partita a Udine apparecchiati per cercare di togliersi, momentaneamente, dalla zona rossa. I risultati della altre, al momento (è bene sottolinearlo sempre) hanno messo sulla racchetta viola un punto da non fallire. In virtù di quello che abbiamo detto prima, però, i ragazzi di Vanoli hanno l’obbligo di fare punti.

Il quotidiano locale sottolinea che Vanoli deve fare i conti con qualche assenza importante, come quella di Solomon (infortunato) e Dodo, anche se il brasiliano è stato più croce che delizia in questa annata. Così la Fiorentina dovrà poggiarsi sui ’soliti’ noti, a iniziare da Kean che pare aver ritrovato la verve realizzativa a lui più consona, per finire a Fagioli, regista insostituibile di una squadra che si accende quando il pallone è tra i suoi piedi. Il problema, semmai, rimane sempre la linea difensiva nella sua interezza, come evidenziato dal ko in Conference. Forse basta inserire il Ranieri di questi tempi per dare solidità e sicurezza. Che detto un mese fa sarebbe stata eresia. Ma in questa stagione nervosa tutto è possibile. Come vincere a Udine. Dipende dalla Fiorentina - chiosa il quotidiano -.