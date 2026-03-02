FirenzeViola Udinese-Fiorentina, totoformazione: torna Gudmundsson e la Fiorentina dei big

È stato detto e scritto in tutte le salse: per la Fiorentina, la gara di stasera è da non fallire. L’assist arriva dai risultati del fine settimana, con praticamente ogni diretta concorrente alla corsa salvezza che è stata sconfitta, ad eccezione del Torino. Vincere, per i viola vorrebbe dire tre punti in meno da conquistare per salvarsi ma soprattutto rosicchiarne altrettanti alle competitors. Tra il dire e il fare, però c’è di mezzo l’Udinese. Squadra e campo da sempre ostici, Vanoli arriva all’appuntamento col vento in poppa degli ultimi risultati ma anche con qualche problemino di formazione. Che però, di fatti, è già annunciata.

La Fiorentina di stasera sarà il solito 4-1-4-1 impiantato ormai stabilmente, con De Gea tra i pali, la rodata coppia Pongracic-Ranieri davanti a lui e Parisi sulla sinistra. A destra, complice l’assenza di Dodo per squalifica, a detta di tutti i quotidiani sportivi toccherà ancora a Fortini, chiamato a fornire una prestazione decisamente migliore a quella di giovedì scorso contro lo Jagiellonia. In cabina di regia non si prescinde da Fagioli, così come da Mandragora e Brescianini sulle mezzali e da Kean nel ruolo di centravanti. Largo a destra sul fronte offensivo ci sarà Harrison, mentre dall’altra parte riecco Gudmundsson, pronto a riprendere il posto lasciato vacante da lui stesso e ora spoglio anche di Solomon, infortunatosi giovedì sera e fuori dai campi per un mesetto.

Questa la probabile formazione della Fiorentina di stasera, secondo la stampa nazionale e locale:

La Gazzetta dello Sport (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.

Tuttosport (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.

La Nazione (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.

Corriere Fiorentino (4-3-3): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson.

La Repubblica (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.