RFV Stovini: "Ad Udine e con Parma la Fiorentina deve mettere un bel fermo in chiave salvezza"

vedi letture

L'ex difensore di serie A, Lorenzo Stovini, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare di Fiorentina, ripartendo dalla gara di Conference: "La gara di giovedì la considero un incidente, con una prestazione indecorosa che non credo però infici il campionato, doveva essere gestita tranquillamente ed invece si è complicata ma spero domani la Fiorentina usi la testa. C'è da portare avanti anche la Conference, dopo il campionato ovviamente, facendo un grandissimo percorso visto il livello delle avversarie, tolte un paio".

Grande occasione lunedì per la Fiorentina visti gli altri risultati? "Deve fare bottino pieno, non è una gara decisiva ma servirebbe una vittoria a Udine e poi con il Parma per mettere un bel fermo per la salvezza".

Lei ha vissuto finali da vita o morte, serve una Fiorentina granitica? "A Como la difesa ha fatto bene, con il Pisa ha rischiato troppo, ma ora ci vuole l'apporto di tutti. Il campionato è questo e bisogna salvare il salvabile".

C'è da soffrire fino alla fine? "La squadra deve esserne consapevole, ma anche che è un gradino sopra alle altre concorrenti; non ci deve essere paura della salvezza ma consapevolezza".