RFV Garzya: "Comuzzo altalenante ma va aspettato perché è forte e si impegna"

L'ex difensore di Lecce e Cremonese Luigi Garzya è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione pomeridiana "Viola Weekend" per parlare di Fiorentina e corsa salvezza. Ecco le sue parole: "Sei squadre si giocheranno l'ultimo posto per retrocedere. Lecce e Cremonese si incontreranno il prossimo weekend e chi per chi perde sarà una botta tremendo. Anche la Fiorentina è a 24 ma a livello di blasone e qualità non c'è storia anche se spesso non essere abituati a lottare gioca a sfavore. Anche il Torino si trova lì. La Fiorentina finalmente ha capito che deve giocare e lottare da provinciale. Io credo che a parte Pisa e Verona indietro, la fiche me la gioco su Lecce e Cremonese".

La Conference potrebbe incidere a livello mentale e di energie? "A livello mentale non credo incida perché la lezione i viola l'hanno capita in campionato e in Conference invece un po' hanno mollato. A livello fisico, è vero che hanno sprecato energie ma in fondo Vanoli ha una rosa che permette il turn over. L'Udinese invece è una squadra strana, alterna vittorie con grandi squadre a sconfitte inaspettate, è una squadra tosta ma vedo la Fiorentina favorita".

Comuzzo come lo giudica? "E' un ragazzo e come tale va aspettato, in questa stagione è stato altalenante. A me piace, si impegna, è bravo e forte ma manca di esperienza. Il brutto è che per un difensore è più evidente l'errore, come accaduto per altri singoli. Credo sia tutto il reparto visti i 39 gol subiti. Ma credo che Comuzzo abbia la forza caratteriale per poterne uscire".

Cosa porta Rugani? "E' un giocatore che viene dalla Juventus, affidabile, ed è stato preso per questo visto che Paratici lo conosce, ma anche Vanoli lo conosce come giocatore".