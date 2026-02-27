RFV Bertolotto: "La Fiorentina tema la fisicità e il ritmo alto del Rakow. Occhio a Brunes"

Alberto Bertolotto, giornalista di Przeglad Sportowy, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare del Rakow, prossimo avversario della Fiorentina in Conference: "Il Rakow in questi anni è diventato una certezza facendo un percorso interessante, dalla serie C fino a vincere lo scudetto, grazie all'investimento di un imprenditore giovane nel settore dei computer on line, e all'allenatore che ora è al Legia Varsavia. Ricalca un po' la storia dell'Atalanta come tipo di calcio, e ci aveva giocato anche contro in Europa League nel 2023-24".

Guardando la classifica il Rakow è meno forte dello Jagiellonia?

"Un po' meno forte ma soprattutto ha caratteristiche diverse, lo Jagiellonia ha giocatori più tecnici e gioca con un 4-2-3-1, il Rakow con un 4-3-3 e fa un calcio più fisico ed è capace di tenere un ritmo alto, ricordando Atalanta e Udinese. C'è stato poi un grosso cambio a dicembre, l'allenatore infatti come detto è passato al Legia Varsavia ma il suo posto è stato preso da Tomczyk sempre giovane e molto giovane che propone un Rakow meno d'assalto ma con più possesso palla ma sempre votato all'attacco".

Che contesto troverà la Fiorentina in Polonia?

"Il Rakow fa passi da gigante ma non nelle strutture e deve giocare le gare Uefa a Sosnowiec, città vicina a Cracovia da cui poi è più facile raggiungere Sosnowiec appunto, lo stadio è molto bello, con una capienza intorno ai 20mila".

Il Rakow nel girone è comunque arrivato secondo, la Fiorentina è favorita?

"Sarà interessante vedere l'impatto fisico come detto, ha un centravanti norvegese forte, Brunes, che ha già segnato 10 gol solo in campionato. Negli ultimi anni c'è stata una rotazione di acquisti, inseriti in una base più storica, spicca anche lo spagnolo Lopez, poi c'è Fran Tudor, nipote di Igor".