Ezio Sella: "Udinese ambiente giusto per Zaniolo, se si riprende al 100% fa la differenza. Occhio ad Atta"

Queste le parole a Radio FirenzeViola di Ezio Sella, ex attaccante di Fiorentina e nello staff di Malesani nell'Udinese, a proposito della gara di lunedì tra le due squadre, partendo dall'assente più pesante: "Solomon è una perdita importante perché si è inserito subito e soprattutto salta l'uomo e avere uno con queste caratteristiche è sempre importante. La lesione non è semplice e serviranno diverse settimane anche se spero che i medici della Fiorentina facciano miracoli".

Senza Gudmunsson era la sua zona? "Si mi pare prediliga la sinistra perché può rientrare. Che poi Gudmundsson lì gioca fuori ruolo ed è sacrificato, invece Solomon si esprime al meglio proprio in quel ruolo".

Che differenza ci sono tra Kean e Piccoli, da attaccante qual è lei? "Kean ha acquiosito forze e autostima nei suoi mezzi, Piccoli protegge la palla e collabora con i compagni e si fa rispettare, credo che possa fare bene anche a Firenze perché finora non si è espresso ancora".

Cosa pensa dell'Udinese e dei suoi singoli? "Udinese discontinuo ma se è in giornata può mettere in difficoltà perché è fisica e solida, gioca palla aerea con due o tre giocatori di qualità. Mi piace molto Atta, che ha qualità tecniche e fisiche importanti, anche lui se ha la giornata giusta ti può far male e dunque bisogna fare attenzione".

Cosa pensa dello stato di forma di Zaniolo?

“Lo conosco da quando era alla Roma, è un ragazzo che nel tempo si è un po’ perso. Sicuramente l’Udinese è l’ambiente giusto per rinascere, è un contesto tranquillo e senza pressioni. Lui le qualità ce le ha, ma ancora adesso non mi sembra un giocatore del tutto ritrovato. Si sta riprendendo, quello sì. Se poi lo fa al 100% è un calciatore che può fare la differenza”.

