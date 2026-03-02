Vanoli a Udine con vari problemi. Repubblica: "La differenza sta nella testa"

la Repubblica (ed. Firenze) presenta la partita, quella di stasera in Friuli, facendo riferimento allo scorso anno, quando all’ultima curva la Fiorentina riuscì a tagliare il traguardo del sesto posto e di una nuova partecipazione alla Conference League, ma che oggi segna la grande rincorsa in campionato di questo inizio 2026 in un obiettivo salvezza più tangibile. Il quotidiano locale apre così il suo approfondimento sulla gara del Bluenergy Stadium, scrivendo che Paolo Vanoli avrà diversi ostacoli di fronte. L’Udinese, reduce da tre sconfitte consecutive ha voglia di ripartire per regalarsi un finale di stagione tranquillo e dedicato a raggiungere la parte sinistra della classifica, mentre Vanoli ha diversi problemi, tra squalifiche e infortuni e una squadra che, con la qualificazione sofferta con lo Jagiellonia di giovedì, è tornata parecchio indietro sotto diversi aspetti, oltre a spendere più energie fisiche del previsto.

Ma al di là degli interpreti a fare la differenza dovrà essere la tenuta mentale e la voglia di chi vuol veramente uscire dal buio dopo tanti mesi di sofferenza calcistica e un -8 dalla zona salvezza che prima di Natale sembrava un bel macigno: nei novanta minuti servirà quindi concentrazione, nessuna leggerezza o presunzione come accaduto con i polacchi, grande grinta e voglia di vincere la gara soprattutto sul piano tecnico del palleggio. Affrontando una delle squadre più fisiche del campionato, abile a sfruttare i piazzati e i centimetri di tanti dei propri attori, impostare una gara sporca con l’Udinese significherebbe prestare il fianco e portare la partita sul piano più congeniale agli avversari. Cosa che la Fiorentina stasera non può permettersi.