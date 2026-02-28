RFV Malotti: "La Viola non si appelli ai ko e faccia la partita a Udine"

Il tecnico Roberto Malotti ha parlato di Udinese-Fiorentina a "Firenze in campo", in onda su Radio FirenzeViola: “Quando sei in una situazione come quella della Fiorentina, tutte le partite sono complicate e da giocare con grande attenzione. L’Udinese è una buona squadra, fisica. Il calcio lo sanno fare. Anche se l’impressione è che pure quella bianconera, con la Fiorentina, sia una squadra inaffidabile. L’Udinese vista a Firenze, ad esempio, era da retrocessione”.

Come vede la Viola?

“In questo momento la Fiorentina avrebbe la necessità di dare continuità agli ultimi risultati, il contrario sarebbe pericolosissimo. Perché poi le partite sono sempre meno, e le squadre che ti stanno davanti fanno punti. Servirà una prestazione sopra le righe contro l’Udinese”.

Quella di Solomon è un’assenza pesante?

“In generale gli infortuni ce li hanno tutti. Nel caso di Solomon si parla di un giocatore di un buono spessore, ma non di uno che ti risolve la partita da solo. La Fiorentina ha un organico che, se fatto funzionare, ha le carte in tavola per fare la partita a Udine. Non ci si può appellare alle assenze”.

