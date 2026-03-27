Il Caffè Nero Bollente: "Ndour grande vanto viola. Il vero sorriso di questa stagione"

Il Caffè Nero Bollente: "Ndour grande vanto viola. Il vero sorriso di questa stagione"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:31Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai si è concentrato su Cher Ndour. Il centrocampista della Fiorentina è stato protagonista anche ieri pomeriggio, quando con l'Italia Under 21 ha timbrato il cartellino nel match vinto con la Macedonia del Nord: "Quando è arrivato, non avevamo le idee chiare. Nelle prime prestazioni sembrava avere grande fisico, buone qualità tecniche ma un ruolo difficile da leggere. Poca corsa e tanta lentezza, un giocatore dalla poca identità.

L'ultimo Ndour, invece, può essere un grande vanto e sorriso di questa stagione. Si sta calando nel ruolo del giocatore importante, fa gol e determina, ha la faccia cattiva. Oggi ci regala davvero un grosso sorriso". Ecco l'intervento:

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