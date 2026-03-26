RFV Ascari sul futuro dei viola: "Fagioli incedibile, Kean sì. Andrei su Pinamonti"

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L'agente Eugenio Ascari, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" per parlare di Fiorentina e di Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni: "L'unico giocatore che mi tengo per la Fiorentina nel presente e nel futuro è Fagioli. Kean l'hanno scorso ha disputato una stagione straordinaria con 21 gol, quest'anno non si è ripetuto perché ne ha fatte 8 e questo denota un calo di rendimento quindi se qualche società nel periodo primo quindici luglio 2026 volesse Kean io lo cederei".

"Pinamonti è un giocatore che potrebbe sostituire in maniera degna Kean, ha sempre giocato in società che lottavano per salvarsi e quindi in una società con ambizioni più alte potrebbe rappresentare un ottimo elemento. Ripeto se arriva una proposta alla Fiorentina sui 40 milioni non mi tirerei indietro e cercherei di mettere le mani in un calciatore con un po' più di esperienza".

Che sensazioni ha per stasera?

"Io penso che stasera alla luce dell'avversario, L'Irlanda del Nord, la Nazionale non dovrebbe incontrare difficoltà e superare il turno, quindi mi concentrerei su chi dover affrontare nell'eventuale finale tra Macedonia del Nord e Galles".

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