RFV Galante: "Contro l'Inter la Viola mi ha sorpreso. Rigore di Pongracic? Non c'è uniformità"

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Fabio Galante, ex difensore tra le altre di Inter e Livorno, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio". Queste le sue dichiarazioni :"Si mi ha sorpreso in positivo perché ha fatto un'ottima partita dove a lunghi tratti ha messo in difficoltà l'Inter. Alla fine il pareggio è stato il risultato più giusto. Non voglio poi tornare sul rigore di Pongracic. Se te non dai un rigore così e poi leggo dei commenti di alcuni arbitri che parlano di pallone inatteso, ma di cosa stiamo parlando? Non c'è uniformità. Tornando alla partita i viola hanno fatto un ottimo match. I viola hanno solo bisogno di entusiasmo e fiducia perché il valore della rosa non è da lotta alla salvezza".

Sul lavoro fatto dalla difesa viola: "Io non parlo mai del singolo ma del reparto e la Fiorentina ha giocato bene aiutata anche dai centrocampisti. I giocatori singoli dei viola sono buoni, esperti e fisici. Vanoli e i suoi sono stati aiutati anche dall'Inter che ha avuto un calo di intensità e aggressività. La partita viola resta però ottima".