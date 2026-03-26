RFV Fratini: "Vanoli più di questo non sa fare, a fine stagione non lo confermerei"

vedi letture

L'intermediario e scout di mercato, Michele Fratini, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro", queste le sue dichiarazioni: "Croci non ha lo strappo alla Chiesa, è un rifinitore d'attacco, un trequartista. Lui ha una caratteristica, riesce a sterzare con la palla al piede, un gesto che ricorda quelli di Flachi e Di Natale. In finale andava a duettare a tu per tu quando prendeva le botte. Per me è pronto, ogni anno alza il livello e ha la giusta fame e la cattiveria agonistica, oltre che il senso della posizione e la qualità. Tutti quelli che sono usciti dal torneo di Viareggio si sono distinti in carriera. Anche se ultimamente ne sono usciti pochi".

Chi della Primavera potrebbe salire in prima squadra?

"Su tutti ti dico Harder. Poi la Fiorentinità di Braschi potrebbe essere determinante, anche se alle volte guasta. Lui però sta dimostrando di essere all'altezza".

Cosa ne pensi del possibile dualismo del prossimo anno tra De Gea e Martinelli?

"Io penso che la prova fondamentale sia il ritiro estivo, li vedi come un giocatore reagisce. Martinelli ora farà un ritiro diverso, dopo mesi in una piazza come la Sampdoria, anche se resta da valutare visto la differenza di categorie".

Che mercato estivo ti aspetti?

"Sarà determinante l'allenatore. In base a lui Paratici deciderà di prendere i giocatori. Io in panchina cambierei, nonostante il pari con l'Inter che non era in forma e che potevi anche battere. Io spero di alzare la Conference, ma i risultati di Vanoli sono questi e più di così non può fare".