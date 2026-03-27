RFV Capozucca: "Se la Fiorentina retrocede, è un delitto. Fagioli in Nazionale? Non è il momento"

vedi letture

In diretta su Radio FirenzeViola, nel corso di "Chi si compra?", parola a Stefano Capozucca. Il navigato direttore sportivo ha toccato tanti temi riguardanti l'attualità della Fiorentina, a partire da Moise Kean e dalla sua prestazione con gol in Italia-Irlanda del Nord: "Il secondo gol ha chiuso la partita ed è stato importante. Sul 2-0 siamo stati tutti un po' più tranquilli perché un episodio può sempre rovesciare tutto. Kean ha fatto un'ottima gara e dimostra che quando manca, anche alla Fiorentina, è un'assenza pesante".

In questa Nazionale poteva esserci spazio per Fagioli?

"Ha fatto bene, poteva anche esserci ma è sempre difficile fare le convocazioni. Qualche scontento c'è sempre, ma adesso bisogna solo tifare Gattuso e andare al Mondiale. Non è il momento di pensare ad altro".

Che momento sta attraversando la squadra di Vanoli?

"La Fiorentina non è ancora fuori dalla situazione complicata di inizio anno, ma adesso vede la luce. Non poteva essere in quella situazione di classifica con un organico del genere, oltre che come piazza. Se la Fiorentina retrocede, è un delitto".