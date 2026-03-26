Fiorentina Femminile, Michela Catena ospite alle 20 a "L'altra metà della Viola"

Fiorentina Femminile, Michela Catena ospite alle 20 a "L'altra metà della Viola"FirenzeViola.it
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Oggi alle 20:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Alle 20 su Radio FirenzeViola andrà in onda "L'altra metà della Viola", trasmissione che si occupa della Fiorentina Femminile condotta in studio da Claudia Marrone. Questa sera sarà presente con lei un'ospite viola, la centrocampista della Fiorentina Michela Catena, pronta a raccontarsi e a raccontare il momento della squadra.