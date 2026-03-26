RFV Baiano ci crede: "Viola, si vede la luce. Gud, bonus finiti: ora deve determinare"

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Francesco "Ciccio" Baiano, ex attaccante tra le altre di Foggia e Fiorentina e oggi allenatore, ha parlato oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione odierna di "Palla al centro" soffermandosi sul momento della squadra viola: "La Fiorentina deve portare a casa un risultato importante a Verona. Deve restare a tutti i costi in Serie A: nessuno poteva aspettarsi di vivere una stagione così difficile a inizio anno. Ricordo quando in estate arrivarono tanti nuovi giocatori e tutti pensavano di arrivare in Europa League. Adesso mi sembra che si veda la luce: la squadra è completamente diversa ma ancora non ha fatto nulla, il pericolo è sempre imminente. Le ultime due partite hanno mostrato un gruppo solido e coeso, i giocatori non pensano più all'"io" ma al "noi". La squadra ha capito la criticità che sta vivendo ed è questa la cosa importante".

Dei nuovi arrivati ha sorpreso Solomon che è stato infortunato. Gudmundsson può lasciargli il posto?

"Gurdate, a me ha sorpreso soprattutto Parisi per lo spirito di sacrificio che ha mostrato nel cambiare ruolo. Vanoli è stato bravo perché ha scoperto un giocatore che si sta rivelando un valore aggiunto per velocità e qualità. Gudmundsson lo voglio ancora aspettare, nonostante sia ormai a Firenze da due anni e ancora stiamo ammirando un lontano parente di quello visto a Genova: continuo a pensare che abbia delle qualità incredibili. Ok la storia del processo, ok gli infortuni ma poi i bonus sono finiti anche per lui. Per me nemmeno lui sa bene dove deve stare in campo. Io lo metterei vicino a una punta e gli farei fare ciò che vuole. Da quando è a Firenze gli ho visto fare tutti i ruoli ma non ha mai fatto prestazioni "alla Gud". Un giocatore forte la posizione se la trova da solo. E lui non solo non l'ha trovata ma ha pure determinato poco".