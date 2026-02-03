Il Caffè Nero Bollente: "Mercato viola da 6 con tre meno: bene, ma serviva di più"
FirenzeViola.it
Nel consueto appuntamento col "Caffè nero bollente", rubrica di Radio FirenzeViola all'interno di "Buongiorno Firenze", il nostro opinionista Luca Calamai ha dato il proprio voto al mercato della Fiorentina, con tanto di commento generale: "Resto su un 6 con tre meno. Perché l'arrivo di Rugani è sicuramente migliore di Pablo Mari e Viti; Brescianini può dare molto più di Sohm e sugli esterni la Fiorentina si è rinforzata con Solomon e Harrison. Tutto sommato un buon mercato ma da sufficienza stiracchiata, che si riassume con un voto tra il 5 e il 6.
Qualcosina è stato fatto, ma onestamente speravo molto di più". Qua sotto il video:
Radio FirenzeViola
Mercato con il fiatone: Rugani e i dubbi in una difesa che gioca alta, l'equilibrio da trovare a centrocampo senza un vero mediano, il rimbalzo last minute per Nedeljkovic. Ci aspettiamo un Paratici diverso nel pieno delle sue funzioni
