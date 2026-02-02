Sella duro sul mercato viola: "Rugani non basta. La difesa è fragile"

Ezio Sella, ex viola, ha parlato a Radio FirenzeViola a proposito del calendario e del mercato della Fiorentina, in particolare dell'ultimo acquisto, il difensore Daniele Rugani. "Ho visto il calendario, la Fiorentina rischia veramente. E' in bruttissime acque, qualcosa ha fatto vedere ma a prescindere dagli attaccanti, doveva prendere dei difensori. Rugani? E' un buon difensore ma non basta, ne servivano almeno un paio importanti. Dietro è fragile. Credo Vanoli debba trovare una solidità difensiva e ripartire da quello".