RFV Braida: "Auguro alla Fiorentina di salvarsi. Paratici è la persona giusta"

Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della cerimonia di chiusura del mercato invernale per parlare anche della difficile situazione della Fiorentina. Queste le sue parole: "Se non si vivono da dentro è difficile capire certe situazioni. Gli auguro di trovare la strada per la salvezza. Anche Paratici è molto esperto. Ha già dimostrato di sapere come si fa calcio. È la persona giusta".