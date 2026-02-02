RFV Riso, agente di Brescianini, rivela: "L'Atalanta non voleva privarsene"

L'agente Giuseppe Riso ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti i propri assistiti, tra cui Marco Bresciani, centrocampista arrivato alla Fiorentina nel corso del mercato invernale. Queste le sue parole a Radio FirenzeViola: "Per Brescianini non è stato semplice, perché l'Atalanta non voleva privarsene con leggerezza. Sa fare tutto e sarà un grande valore aggiunto per la Fiorentina".