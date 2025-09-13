RFV Guerini: "La Fiorentina deve lottare per la Champions. Sono ottimista per la stagione"

Vicenzo Guerini, presidente dell'Ancona ed ex dirigente e calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Firenze in campo" per commentare le ultime in casa viola in vista della sfida contro il Napoli: "Si gioca a calcio per partite di questo livello, che ti misurano e ti esaltano. Per un calciatore non c'è niente di meglio di affrontare la squadra più forte e completa della Serie A che ha anche fatto la campagna acquisti migliore in Italia".

Sul mercato della Fiorentina e sul costo di Piccoli: "E' difficile dare un giudizio senza vedere i giocatori all'opera. Per i prezzi ormai non mi scandalizzo più, sono solo contento che i viola abbiano scelto di puntare su un giovane italiano come Piccoli che alle spalle ha un veterano come Dzeko e una certezza come Kean che anche quest'anno è ripartito bene. Mi pare che in generale la campagna acquisti sia stata buona, anche se non conosco tutti i giocatori. E' stato preso un allenatore che è ben voluto dall'ambiente e che ha grande esperienza. Son ottimista per la stagione, la rosa è più completa e fatta con logica. La società ha investito bene, poi dipenderà se si riuscirà a fare gruppo. Spero di vedere una Fiorentina che lotti per arrivare in Champions, non che a metà campionato sia già fuori dai giochi".

