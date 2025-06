RFV Fabrizio Berni: "Sono d'accordo col silenzio di Pradè. Gud? Riscatto troppo alto"

Fabrizio Berni, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola: "Prade meno parla e meglio è, perché in fase di mercato meno si espongono i programmi della società e migliore è la possibilità di fare affari. Quindi sono d'accordo con lui su questo silenzio".

Che idea si è fatto sul riscatto di Gudmundsson?

"Un giocatore col riscatto così alto e che ha perso venti partite, ti fare qualche riflessione...".

Quindi secondo lei a queste cifre se ne trovano di più forti?

"Dicono 'eh ma è stato infortunato...' come fosse una scusante. Ma gli infortuni sono un'aggravante, sempre. Se un calciatore ti perde venti partite su trentotto, si riduce anche il suo valore. I buoni giocatori devono offrire grandi prestazioni con continuità".

