RFV Rubinho punta su Martinelli: "Può fare da secondo a De Gea, merita più spazio"

vedi letture

L'ex portiere Rubinho è intervenuto a Radio FirenzeViola durante i "Tempi supplementari" per parlare di attualità viola, soprattutto in ottica portieri, partendo da Martinelli: "Far parte dell'organico della Prima Squadra viola alla sua età vuol dire tanto. Se lo merita, è bravo. Ha già dimostrato tanta qualità e merita di avere qualche minuto in più. Non è presto per giocare a 19 anni, io ho esordito a 18 anni in Brasile. E' chiaro che serve tempo, prima fai esordire un portiere meglio è. Vedi anche lo stesso De Gea".

Dodo? "Se lui fosse in una squadra piccole direi che sarebbe il momento giusto per andare al Barcellona. Ma lui è già alla Fiorentina, può fare ancora un anno qui e poi magari andare in una squadra ancora più grande".

De Gea titolare, Martinelli riserva? "La strada mi sembra questa. Terracciano ha mostrato di essere un portiere affidabile, e potrebbe andare a giocare. Non vorrà fare il terzo portiere, è una cosa naturale".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!