RFV Polverosi: "Se la Fiorentina cerca un regista, si ripartirà dal 3-5-2. Bennacer il più pronto"

Queste le parole del giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, intervenuto a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola in merito all'attualità viola: "Mi aspetto uno Stefano Pioli che arriverà a Firenze e partirà da un modulo, e lo verificherà strada facendo. Non mi aspetto un'idea integralista da parte di Pioli, perché l'anno dopo lo scudetto al Milan fece un po' così. Cambiò nonostante avesse vinto lo scudetto. Il primo vestito dell'allenatore deve essere quello di far giocare bene i suoi giocatori. Io mi immagino una squadra di totale equilibrio. Il mercato poi seguirà delle rotte dove la società proporrà a Pioli delle opportunità, ma ancora non sappiamo come si svilupperà".

Un regista? "Se la Fiorentina cerca un regista l'idea base è quella di ripartire al 3-5-2. Il regista della Fiorentina era Cataldi l'anno scorso, che dava equilibrio. Bennacer è diverso da Cataldi ad esempio. Ricci è diventato il regista della Nazionale, è uno su cui fai grande affidamento. Asslani secondo me dovrebbe fare un passo avanti a livello di personalità. Ha giocato poche partite, e quelle poche le giocasse cercando di fare quello che faceva Calhanoglu. I primi due mi sembrano sicuramente più pronti".

