GREGUCCI A RFV, Inter? Non più un carrarmato. I Viola...

Angelo Gregucci, ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto così ai microfoni di Radio FirenzeViola nella trasmissione Viola Amore Mio: "Suppongo che domani ci sarà una bella partita. La viola ha preso un bel cammino, peccato si è fermata per la sosta. Ha preso fiducia dalle coppe, sono state la flebo dell'entusiasmo. Quando vendi un attaccante giovane forte, e prendi due attaccanti quotati, non è sempre facile. Le coppe li hanno aiutati, soprattutto a sbloccarsi. Adesso sono in un buon momento. l’Inter in questo momento bisogna decifrarla, a mio modo di vedere non è più un carrarmato, sempre fortissima ma ci sono giocatori che non hanno una mentalità incredibile. Se hai bisogno di un allenatore che ti massacra, tipo Conte, vuol dire che non sei all'altezza di certe squadre. L'esempio migliore è Chiellini, che ha interpretato 10 campionati in una maniera clamorosa, non ha mai sbagliato una partita".

La Lazio ha snobbato la Conference per qualificarsi in Champions?

"Non lo so. La Lazio è come la Fiorentina. L'unica anomalia è il Napoli che all'inizio della Champions era quotata come ventisettesima, ma ora è quotata terza o quarta. Il solco tra Napoli e le altre, oltre i meriti degli azzurri,è causato dai tanti demeriti delle altre squadre: Inter, Juve, Milan e Inter dovevano avere punti in più. La Fiorentina può vincere contro l’Inter. In questo momento i viola hanno il vento in poppa, può fare tutto. Affrontare la Fiorentina ora non è come affrontarla 3 mesi fa".

Mancini fa bene a convocare Retegui invece di Colombo?

"Il discorso è ampio: riguarda anche l'attaccamento e il comportamento nei confronti della squadra azzurra. Per molti andare a prendere l'oriundo è come raschiare il barile. Per me i giovani come Raspadori ancora possono dire la loro. Hanno fatto un'impresa a vincere l'europeo. Dobbiamo guardare il futuro cn più ottimismo, abbiamo giocatori in Italia ma dobbiamo formarli meglio. La colpa è anche di noi allenatori e anche di quelli dei settori giovanili. Si parla di riforma da quando andavo a scuola guida. Non vedo riforme. Se non torniamo a guardare con attenzione e professionalità i nostri giovani e non dargli sempre la colpa che sono scarsi, bisogna formargli meglio già dal settore giovanile".

La Fiorentina di oggi può ritrovare il vostro successo?

"Con impegno si può fare, ma la semifinale più difficile la ha la Viola. Rischia di prendere sottogamba la partita, anche se Italiano è un martello quindi non credo che avverrà. Potrebbe anche concludere la stagione in maniera trionfale, conquistando due trofei, glielo auguro".