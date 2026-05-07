RFV Graffiedi verso il Genoa: "Punterei su Braschi. Può essere la sua chance"

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Mattia Graffiedi, ex calciatore di Fiorentina e Napoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso de' "I tempi supplementari" parlando della prossima partita, Fiorentina-Genoa: "Il Genoa ha già raggiunto l'obiettivo, mentre la Fiorentina è a un passo. Non mi aspetto una partita divertente, anche se spero che le due squadre possano giocare senza freni".

Come si fa a dare stimoli a una squadra con l'obiettivo già acquisito?

"Credo che i giocatori pensano comunque ad avere motivazione per la loro permanenza nella Fiorentina".

Meglio Gudmundsson da falso nove o Braschi?

"Potrebbe essere una bella possibilità per farlo giocare. Il ragazzo vorrebbe farsi vedere per mettersi in mostra. È giusto che Vanoli lo faccia giocare. Io ci punterei".

Da chi ripartirebbe per il prossimo anno?

"È una situazione complicata. È stata una stagione complicata e la prima cosa che mi viene in mente è quella di cambiare molto. Io farei diversi cambiamenti per ripartire

Il Genoa si è salvato prima di Vanoli, anche se la media punti a partita è migliore quella di Vanoli. Lei cosa pensa di De Rossi allenatore?

"De Rossi è un allenatore preparato, con grande personalità e soprattutto capace. Ha salvato il Genoa con molto anticipo con una rosa inferiore rispetto a quella della Fiorentina".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola