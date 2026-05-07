Graffiedi verso il Genoa: "Punterei su Braschi. Può essere la sua chance"
Mattia Graffiedi, ex calciatore di Fiorentina e Napoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso de' "I tempi supplementari" parlando della prossima partita, Fiorentina-Genoa: "Il Genoa ha già raggiunto l'obiettivo, mentre la Fiorentina è a un passo. Non mi aspetto una partita divertente, anche se spero che le due squadre possano giocare senza freni".
Come si fa a dare stimoli a una squadra con l'obiettivo già acquisito?
"Credo che i giocatori pensano comunque ad avere motivazione per la loro permanenza nella Fiorentina".
Meglio Gudmundsson da falso nove o Braschi?
"Potrebbe essere una bella possibilità per farlo giocare. Il ragazzo vorrebbe farsi vedere per mettersi in mostra. È giusto che Vanoli lo faccia giocare. Io ci punterei".
Da chi ripartirebbe per il prossimo anno?
"È una situazione complicata. È stata una stagione complicata e la prima cosa che mi viene in mente è quella di cambiare molto. Io farei diversi cambiamenti per ripartire
Il Genoa si è salvato prima di Vanoli, anche se la media punti a partita è migliore quella di Vanoli. Lei cosa pensa di De Rossi allenatore?
"De Rossi è un allenatore preparato, con grande personalità e soprattutto capace. Ha salvato il Genoa con molto anticipo con una rosa inferiore rispetto a quella della Fiorentina".
Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati