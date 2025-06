RFV Giulio Dini su Baturina: "Il Como ha una mentalità differente, perde Nico Paz a 8.5 milioni nell'indifferenza"

L'avvocato ed agente Giulio Dini intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" parla dell'acquisto di Baturina, seguito in passato dalla Fiorentina, da parte del Como: "Perché dovrebbe lasciarci l'amaro in bocca, solo perché abbiamo provato a prenderlo ed invece lo prende un altro club che giudichiamo inferiore? In realtà costa oltre 20 milioni, ma ci sono in ballo ancora riscatti che potrebbero portarti costi alti, come Gudmundsson. Poi bisogna entrare nell'ottica di prendere un 2003 e farlo giocare titolare. Quando spendi tanto per un giocatore significa che lo devi far giocare titolare. Invece noi abbiamo sempre riserve sul fatto che venga da fuori e che è giovane, che deve calarsi nell'aspetto tattico...

Il Como ha una formazione diversa, un'impronta culturale diversa sia come proprietà che come allenatore, hanno un brand anglosassone come scouting che tende a prendere giovani e buttarli dentro. Ma considera che perdono Nico Paz a 8 milioni e mezzo, a Firenze verrebbe giù il mondo e questo significa che Como è una piazza diversa. Guardando la stagione passata, è stato anche per retrocedere e nessuno se ne è lamentato, hanno potuto lavorare con serenità e sulla loro strada e questo è un fatto di mentalità culturale".