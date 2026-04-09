RFV Collomosse: "Glasner specialista delle coppe. Con la Fiorentina saranno gare equilibrate"

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Tom Collomosse, giornalista del Daily Mail, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra" per parlare della sfida di questa sera tra Crystal Palace e Fiorentina. Queste le sue parole sul confronto tra Italia e Inghilterra nelle coppe europee: "Stasera mi aspetto una partita abbastanza equilibrata. È stata una stagione abbastanza strana quella del Crystal Palace, l'anno scorso ha vinto l'FA Cup, il primo trofeo importante della storia del club, ma ha perso un giocatore importante come Eze. Quest'anno non è riuscito a tenere lo spirito dello scorso anno. Ci sono stati diversi confronti tra Glasner e la proprietà e di questo i tifosi non sono contenti. Se lui partirà a fine stagione, e questo lo ha confermato, con un trofeo, entrerà ancora di più nella storia del club. Vedo un Palace favorito ma la partita sarà equilibrata visto che la Fiorentina si è ripresa negli ultimi mesi".

Quanto c'è di lavoro e merito di Glasner in questo Crsytal Palace: "Questo club è tradizionalmente di media bassa classifica in Premier e ha fatto anche tanti anni fuori dalla massima divisione. Glasner ha fatto benissimo e sa preparare le partite contro le big e le partite a gara secca, come dimostrano le partite contro il City dello scorso anno. Tatticamente è un allenatore molto intelligente ed è abile nei confronti diretti di Coppa, come fatto vedere in Germania vincendo l'Europa League con l'Eintrach di Francoforte".

Cosa della Fiorentina può mettere in difficoltà gli inglesi?: "Non ho visto molto la Fiorentina quest'anno, ma i risultati del Palace in questa Conference sono stati sotto le aspettative. Questo mi fa pensare che Glasner contro squadre sullo stesso livello o livello più basso fa più fatica. I viola hanno dei buoni giocatori e vedo le due gare equilibrate, nonostante il Palace parta favorito".

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