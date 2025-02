RFV Giorgetti sulla Fiorentina: "Momento delicatissimo. Perché Palladino si ostina ai 2 in mediana?"

Subito dopo la sconfitta della Fiorentina a Verona, contro l'Hellas, l'opinionista di Radio Firenzeviola Angelo Giorgetti è intervenuto così per commentare la partita: "Prima di tutto un pensiero per Kean perché il colpo alla testa mi ha preoccupato e spero vada tutto bene. Per quanto riguarda la Fiorentina, è una grande tristezza annunciata per quello che abbiamo visto negli ultimi tempi e negli ultimi minuti, riuscendo nell'impresa di dare forza ad un Verona con mezzi davvero limitati. Poi è successo questo a Kean, che molto spesso con i gol è riuscito a nascondere lacune che erano presenti. La cosa peggiore è che vedo dei giocatori sfiduciati: prima li vedevamo con grande forza, ora sembra che abbiano perso la sensazione di poter ottenere qualcosa di positivo dalle partite. È un momento ultra delicato della stagione perché la Fiorentina non può permettersi un campionato anonimo e una decisione su Palladino va presa ora. La Fiorentina si fida di Palladino? Allora si vada avanti. Se invece non si fida, come ha ammesso qualche volta anche Commisso, allora non c'è più tempo da perdere".

Anche Ferrari nel prepartita aveva messo il carico.

"Il mercato di gennaio ha messo ulteriore pressione. Il gioco continua ad essere il grande assente. Non voglio essere troppo insistente ma ancora questo centrocampo a due è stato l'arma in meno della Fiorentina. Anche Fagioli è entrato e non ha cambiato un granché. Non capisco perché non voglia giocare con un centrocampo con più punti di riferimento, a questo punto ci rinuncio. Mi arrendo: non parlerò più del centrocampo a due perché sennò mi vengo a noi da solo… Ma ripeto: il momento è delicatissimo".