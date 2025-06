RFV Giorgetti: "Pioli scelta intelligente ma la Fiorentina deve portargli degli esterni"

Il giornalista Angelo Giorgetti, opinionista di Radio FirenzeViola, è intervenuto a "Palla al centro" per parlare del calcio di Pioli: "Il calcio di Pioli si è evoluto fino allo scudetto con il Milan in cui ha valorizzato tanti giocatori, con un 4-2-3-1 con Kessie e Tonali punti fermi in mediana ma certe volte era Bennacer che andava a giocare in mediana e Kessie dietro Giraud e davanti sugli esterni aveva Leao e Salemekers che a me piace tantissimo. Però sugli esterni, a meno che la Fiorentina non conti su due rientri, Sottil e Ikoné, devi operare bene perché Pioli gioca con il 4-2-3-1 o il 4-3-3, ma è molto esperto e si baserà sui giocatori a disposizione. Io sui due rientri non credo che la Fiorentina ci punti perciò dovrà avere gli occhi ben aperti.

Pioli è una scelta super intelligente perché porti a Firenze un allenatore che la conosce sotto tutti i punti di vista e che è ben voluto anche nel mondo dei media che non è poco visto il momento turbolento che la Fiorentina sta attraversando. Lui è consapevole che avrà un bonus iniziale ma sa anche che non sarà infinito".