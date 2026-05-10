RFV Giorgetti: "Ora inizia la fase 2 di Paratici. Prima il tecnico, poi dovrà capire una cosa"

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A caldo dopo il pareggio tra Fiorentina e Genoa, Angelo Giorgetti è intervenuto su Radio FirenzeViola nel post partita per analizzare la sfida che ha portato alla salvezza aritmetica in Serie A: "Diciamo finalmente è salva, anche se la Fiorentina lo era già al 99%. Ora inizia la fase 2 di Paratici, non ci sono più barriere: va scelto l'allenatore e poi inizierà il confronto con la società. Non ci sono dubbi che il tecnico lo debba scegliere lui, poi deve iniziare questo confronto per capire che spazi e che budget avrà in estate. Inizia un'altra fase".

Il presidente Commisso ha festeggiato la salvezza...

"La sensazione è opposta e mi sembra l'abbia manifestato lo stadio. Bisognerà capire ora come la Fiorentina riuscirà ad organizzarsi, perché per Paratici c'è un lavoro mostruoso da fare. Dai prestiti di ritorno alla rivoluzione di una rosa con il settimo monte ingaggi. Sarà una fase caldissima e inizierà dopo la scelta dell'allenatore: siamo al punto delle decisioni forti. Paratici è venuto a Firenze per rimettersi in gioco ad alto livello, non può pensare di ripartire facendo scelte a metà. Non ci sarà però una rivoluzione totale subito, ci vorrà del tempo, ma soprattutto ci vorrà un'immissione di qualità più che di quantità".