Vanoli: "Sono un tecnico ambizioso. Non vorrei essere riconfermato per riconoscenza"

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Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato ai microfoni di Dazn nell'immediato post partita del pareggio per 1-1 contro l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: "Ho apprezzato tantissimo l’omaggio dei tifosi. Ho giocato qua abbiamo vinto insieme e so quanto hanno sofferto. Spezzo una lancia in favore dei ragazzi. Oggi abbiamo visto che volevamo chiudere bene davanti al nostro stadio. È stata una salvezza che è stata frutto di un cambio di statistiche, nessuno si era salvato con i punti che avevamo noi".

Sulla riconferma per il prossimo anno: "Come ho detto dopo Torino sarebbe una grossa delusione essere riconfermato per riconoscienza. Io voglio essere rinconfermato per il lavoro e i numeri. Sono ambizioso e voglio ricostruire una Fiorentina importante perché sono un tecnico ambizioso. L'obbiettivo era la salvezza con una squadra non costruita da me. Gud per dire si è adattato in un ruolo non suo".

Ancora sulla salvezza: "Questa salvezza per me vale tanto. Forse mediaticamente non sono uno che si sponsorizza ma ho sempre lavorato perché così mi hanno insegnato. Ripeto, devo dire che quest'anno da quando sono entrato il percorso fatto è stato importante":