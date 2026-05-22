Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: in porta c'è Christensen. Out Fagioli e Pongracic
Sono state ufficializzate in questi minuti le formazioni di Fiorentina-Atalanta, ultima gara casalinga del 2025/26 per i viola nonché ultima giornata di campionato. Paolo Vanoli schiera diverse riserve, a partire dalla porta dove c'è Christensen e non De Gea, in difesa anche, con Rugani al posto di Pongracic, e a centrocampo, dove Fabbian prende il posto di Fagioli, con Mandragora spostato in regia. In attacco c'è Piccoli con Harrison e Gudmundsson sulle fasce. Queste le formazioni:
Fiorentina (4-1-4-1) Christensen; Dodo, Rugani, Comuzzo, Gosens; Mandragora; Harrison, Brescianini, Fabbian, Gudmundsson; Piccoli. A disposizione: Lezzerini, De Gea, Pongracic, Solomon, Ndour, Fortini, Fagioli, Braschi, Balbo, Puzzoli. Allenatore: Paolo Vanoli
Atalanta Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Musah; Samardzic, Sulemana; Raspadori. A disposizione: Carnesecchi, De Ketelaere, Bakker, Djimsiti, Ederson, Kolasinac, Krstovic, Obric, Scamacca, Rossi, Vavassori, Zalewski, Zappacosta. Allenatore: Raffaele Palladino.
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