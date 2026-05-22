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Fiorentina-Atalanta 1-1, goffo autogol di Comuzzo. "Rispettiamo solo Vanoli", cantano i tifosi

Fiorentina-Atalanta 1-1, goffo autogol di Comuzzo. "Rispettiamo solo Vanoli", cantano i tifosiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 22:27Primo Piano
di Ludovico Mauro
fonte dal nostro inviato al Franchi

Pareggia l'Atalanta a dieci minuti dalla fine. Discesa di Zappacosta dalla destra, cross rasoterra al centro ed è Comuzzo a compiere un goffo autogol, toccando maldestramente la palla col destro e spedendola alle spalle di Christensen.

Il tutto dopo di una serie di striscioni e cori da parte della Curva Fiesole contro la Fiorentina, tanto che subito a seguito del pareggio bergamasco si è elevato il coro: "Rispettiamo solo Vanoli". Un applauso simbolico da parte del nucleo storico dei sostenitori viola verso l'allenatore, condottiero della salvezza e unico personaggio risparmiato veramente dal Franchi durante la gara.