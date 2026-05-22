Fiorentina-Atalanta 1-1, goffo autogol di Comuzzo. "Rispettiamo solo Vanoli", cantano i tifosi

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Giornalista della cantera di FirenzeViola, in cui è giornalisticamente nato e cresciuto. Dopo anni sul campo da calcio ecco il passaggio in redazione e sulla strada: conduttore del Viola Weekend, collaboratore di TuttoMercatoWeb e volto inviato di Radio FirenzeViola per le vie cittadine e non solo, ovunque si parli di Fiorentina.