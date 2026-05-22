Fiorentina-Atalanta 1-1, finisce qui! Pareggio tra i fischi del Franchi

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Finisce in pareggio Fiorentina-Atalanta: 1-1. Non è bastato il gol di Roberto Piccoli che nel primo tempo aveva portato avanti la sua squadra. Nelle ripresa è infatti arrivato l'autogol di Pietro Comuzzo con cui gli avversari bergamaschi hanno trovato il pari. Si conclude così la stagione da paura dei viola, che chiudono tra i fischi del proprio pubblico con 42 punti e il quattordicesimo posto in classifica (almeno momentaneamente).