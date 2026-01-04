RFV Giorgetti: "Il vento sta cambiando. Sono state recuperate diverse individualità"

Nel post partita della vittoria della Fiorentina in casa contro la Cremonese per 1-0 grazie alla rete di Moise Kean ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola Angelo Giorgetti. Queste le sue dichiarazioni: "Una vittoria meritata in modo netto. Abbiamo assistito ad un altro episodio della saga del Var. Al di la di questo però è andato tutto bene. Anche i cambi hanno portato quello che serviva alla Fiorentina. Bello il cross di Solomon.

Tutti questi dettagli ci fanno capire che il vento forse è un po' cambiato, anche se il calendario ora è tosto. Comuzzo e Pongracic hanno dato grande sicurezza. Oggi i viola ritrovano individualità che in passato erano mancate. La Fiorentina ora ha bisogno di storie che finiscono bene. Silenzio stampa finito? Magari ora qualcuno ci può spiegare perché Ranieri non è più capitano e perché Kean è stato assente in questi giorni".