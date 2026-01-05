RFV Ezio Sella: "Ho visto una Fiorentina diversa. Sono per la difesa a 4"

vedi letture

L'ex attaccante della Fiorentina, Ezio Sella, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola del trionfo della squadra di Paolo Vanoli contro la Cremonese: "C'è ancora la possibilità di fare bene e di mettersi in una posizione di tranquillità. Ho visto una Fiorentina diversa, più determinata, vogliosa. Ieri la squadra ha dato tutto. E poi hanno fatto la differenza i cambi di Vanoli. C'è da lavorare, non è stato fatto niente, è solo un piccolo passo che però ti dà autostima".

Su cosa insisterebbe adesso?

"In difesa c'è ancora da regolare qualcosa. Serve più solidità, perché nonostante la Cremonese non abbia fatto niente in determinate situazioni si è vista parecchia fragilità dei viola. Vanoli deve lavorare sulla difesa a quattro, che si addice di più ai suoi giocatori".

Cosa manca a questa squadra?

"C'è da lavorare anche su Kean, che anche nei pochi minuti che ha avuto a disposizione ha dato una scossa. E' il giocatore che in assoluto può portare punti e togliere la Fiorentina da questa posizione di classifica".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!