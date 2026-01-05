RFV Ascari: "Vi dico perché Miretti non mi convince. Dubbio su Dragusin"

L'operatore di mercato, Eugenio Ascari, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di Fiorentina: "Ci sta che emergano nomi mai usciti prima, come Solomon. Di solito si nascondono gli obiettivi per non rischiare di farle saltare. Ieri è stato compiuto un passo fondamentale, però occhio agli eccessivi entusiasmi come dopo la gara con l'Udinese. Piedi per terra. Il calendario non è facile".

Come va sistemata la difesa? Baschirotto?

"Credo che ormai Vanoli abbia sposato la linea a quattro, col rientro di Gosens gli esterni mi sembrano sistemati. Riguardo ai centrali, se dovesse partire Pablo Mari darei fiducia a Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Un'entrata potrebbe essere Baschirotto, anche se non so quale salto di qualità potrebbe far fare alla Fiorentina. Non servono acquisti tanto per fare".

Cosa pensa di Dragusin?

"Sarebbe un altro nome spendibile. Paratici lo conosce benissimo, lo ha portato al Tottenham. Unica cosa è che viene da un infortunio, invece servono giocatori pronti all'uso".

Mentre che dire di Miretti?

"E' un gran giocatore ma viene impiegato nel 3-4-2-1 come sottopunta accanto agli interpreti della trequarti offensiva più che da mediano. Bisognerebbe trovare un vertice basso del centrocampo, soprattutto se dovesse partire Nicolussi Caviglia".

