RFV Giorgetti: "Approccio ingiustificabile. La Fiorentina è stata super deludente"

Nel post partita di Genoa-Fiorentina, in diretta su Radio FirenzeViola ha espresso le sue opinioni sulla partita Angelo Giorgetti: "Siamo passati dalla lunga pausa alla meno pausa (ride, ndr). La cosa più grave è stato l'approccio: era una gara importantissima, un atteggiamento del genere è inspiegabile. E le scelte di Vanoli sono incomprensibili, Oulai lo hanno mangiato vivo. Vanoli ha parlato spesso dell'equilibrio necessario a centrocampo, ma metterlo in quella posizione vuol dire gestirlo male. Per non parlare di Beto, che in questo momento mi pare difficile da preferire a Pellegrino, oppure Fagioli. È stata una Fiorentina super deludente ed è triste, perché dopo due gare convincenti la squadra è tornata inespressa. E con un approccio ingiustificabile".

Cosa succede adesso?

"Il rischio è che si inneschi il meccanismo che voleva evitare Vanoli l'anno scorso. Non vorremmo che la Fiorentina tornasse nella depressione della scorsa stagione. Il calendario è brutto ma la squadra ha tanta tecnica, è una partita che ci ha portato una sconfitta grave ma soprattutto tanti dubbi sulla gestione di Vanoli. Un tecnico della sua esperienza avrebbe dovuto mettere in campo una formazione diversa nel primo tempo e questo sinceramente non riesco a digerirlo".