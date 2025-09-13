Ginevra Taddeucci e la Fiorentina: "Da piccola andavo in Fiesole con mio padre"
La nuotatrice italiana e tifosa viola, Ginevra Taddeucci, vincitrice della medaglia di bronzo nella 10km nuotata nella Senna alle Olimpiadi di Parigi del 2024, è stata quest'oggi ospite di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Firenze in campo". Ginevra oltre a ripercorrere le tappe della sua carriera, durante la quale ha raccolto anche quattro argenti ai Mondiali di nuoto di Singapore del 2025, si è lasciata andare ad un ricordo legato al mondo del calcio e della Fiorentina, parlando di quello che significa per lei la sfida di questa sera contro il Napoli: "Da piccola mio padre mi portava sempre allo stadio in Curva Fiesole. Napoli è un pezzo di cuore perché appartengo alle Fiamme oro Napoli, ma Firenze resta Firenze. Ovviamente in caso di vittoria stasera potrò esultare con le mie amiche napoletane".
Ascolta il podcast per l'intervista completa.
