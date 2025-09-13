RFV

Ginevra Taddeucci e la Fiorentina: "Da piccola andavo in Fiesole con mio padre"
di Lorenzo Della Giovampaola

La nuotatrice italiana e tifosa viola, Ginevra Taddeucci, vincitrice della medaglia di bronzo nella 10km nuotata nella Senna alle Olimpiadi di Parigi del 2024, è stata quest'oggi ospite di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Firenze in campo". Ginevra oltre a ripercorrere le tappe della sua carriera, durante la quale ha raccolto anche quattro argenti ai Mondiali di nuoto di Singapore del 2025, si è lasciata andare ad un ricordo legato al mondo del calcio e della Fiorentina, parlando di quello che significa per lei la sfida di questa sera contro il Napoli: "Da piccola mio padre mi portava sempre allo stadio in Curva Fiesole. Napoli è un pezzo di cuore perché appartengo alle Fiamme oro Napoli, ma Firenze resta Firenze. Ovviamente in caso di vittoria stasera potrò esultare con le mie amiche napoletane".

