RFV Gelsi: "La squadra c'è e il pubblico la sostiene. Ora servono i risultati"

vedi letture

Michele Gelsi, ex centrocampista cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, squadra con cui ha esordito in Serie A, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando della situazione della Fiorentina: "È tosta perché sono giocatori che non sono abituati a giocare per quelle posizioni. La squadra c'è e anche il pubblico la sostiene, quindi serve inanellare una serie di risultati positivi e siamo messi bene".

Si aspetta l'arrivo di un centrocampista di rottura dal mercato?

"Io mi aspetto un centrocampista come Fagioli, ma è chiaro che non è semplice capire come muoversi. Credo che la società e l'allenatore possano poi mettere in ordine il tutto".

Quale è il centrocampo migliore o più sostenibile della Fiorentina?

"Io adesso metterei un giocatore un po' più strutturato davanti alla difesa e per me il centrocampista giusto è Mandragora. Mi ha fatto impressione l'inserimento di Brescianini. Fabbian è un calciatore molto bravo a inserirsi e di fisicità e la Fiorentina può sfruttarlo. Dobbiamo evitare di concedere quello che hai concesso contro il Cagliari dove si è perso per due contropiedi. Serve più protezione dal centrocampo per la difesa".

Cosa pensa della difesa della Fiorentina?

"Ho visto adesso la partita con il Cagliari, in cui la Fiorentina ha preso due gol su due ripartenze. Adesso per Vanoli è un rebus in difesa, anche se continuerei a scegliere gli stessi per dare continuità e fiducia".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola