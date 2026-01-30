RFV Volpecina: "Contro il Napoli serve una difesa solida. Non devono fare regali"

vedi letture

Così Giuseppe Volpecina, dirigente sportivo ed ex calciatore di Napoli e Fiorentina, a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro": "Se il Napoli, che quest'anno ha avuto fase alterne nel proprio gioco. Quando pressa l'avversario lo mette in difficoltà. quando invece non ha fiato, lascia giocare e se è così la Fiorentina ha una possibilità".

Quale è il vero problema del Napoli?

"Il problema più grande è che non si riesce a capire chi è il responsabile di tutti questi infortuni. Abbiamo avuto oltre 20 infortuni muscolari, che sono troppi. Non credo che una situazione di questo genere possa succedere ancora ad un'altra squadra. È un problema che va risolto, perché con i titolari ce la giochiamo ancora con l'Inter, che ora ha più impegni con la Champions League. Il Napoli è sfortunatamente fuori, ma ci si può concentrare sul campionato. Le coppe tolgono tante energie".

La Fiorentina è in grado di mettere i bastoni tra le ruote a questo Napoli?

"Sì, perché i bastoni tra le ruote ce li hanno messi anche squadre come il Sassuolo e il Verona nelle ultime partite. La Fiorentina ha tutte le carte in regola per mettere il Napoli in difficoltà. Deve essere solida in difesa, anche se spesso vedo che fa dei regali agli avversari. Devono essere più convinti e più attenti".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola